Energia: Crippa (M5s), urgente scongiurare stangata su bollette

- L'impennata del costo dell'energia non continua a ripercuotersi sulle bollette, rischiando di danneggiare soprattutto le famiglie e le imprese più vulnerabili, già messe in forte difficoltà dalla pandemia. Lo afferma Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, secondo cui dopo il primo intervento del governo, che ha stanziato oltre un miliardo di euro per contenere l'aumento dei prezzi, servono urgentemente nuove misure di più ampio respiro, che accanto alla sterilizzazione dei rincari per evitare una vera e propria stangata nel prossimo trimestre, possano anche contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra. "Altri Paesi come la Spagna – prosegue Crippa – sono intervenuti riducendo ad esempio l'IVA per le utenze domestiche, tutelando gli utenti più vulnerabili e sospendendo temporaneamente l'imposta sulla produzione di energia elettrica. Qui sta per nascere un Fondo nazionale per la sostenibilità del sistema elettrico finanziato con soldi pubblici e spostando sulle imprese delle energie fossili parte degli oneri per la diffusione delle ecoenergie, che anche in Italia al momento sono a carico dei consumatori. Il Regno Unito, invece, ha prorogato la scadenza del periodo di tutela del prezzo dell'energia e ha attivato un 'alert' che comunica all'utente la possibilità di rinvenire sul mercato offerte di altri operatori energetici più convenienti della propria". (Rin)