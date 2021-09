Ue: Sanchez, Next Generation Eu risultato storico ottenuto grazie a Pd e ai progressisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la partecipazione attiva del Partito Democratico abbiamo sostenuto in Europa la necessità di creare un Fondo per la ripresa che oggi è una realtà, grazie al Next Generation Eu e che rappresenta un risultato storico nella costruzione europea. È quanto ha detto Pedro Sanchez Castejon, premier spagnolo e segretario del Partito Socialista spagnolo, nel videomessaggio inviato alla Festa nazionale dell'Unità in corso a Bologna. "Siamo noi progressisti che abbiamo ottenuto questo risultato. Adesso serve che questi strumenti per la ripresa sociale ed economica, diventino una leva non solo per avere più ricchezza ma anche più uguaglianza, tra donne e uomini, tra persone, tra territori, tra generazioni", ha rilevato il presidente del governo spagnolo. "Italiani e spagnoli -ha proseguito Sanchez- hanno sofferto con particolare intensità la pandemia. Abbiamo capito che la sola maniera di affrontarla era attraverso una forte collaborazione europea e una risposta comune. Una risposta centrata sul rafforzamento dello stato sociale, sui servizi pubblici e centrata, sempre, sulle persone, soprattutto quelle più vulnerabili. La nostra azione politica mette al centro le persone e il loro benessere, il lavoro e lo sviluppo sostenibile, per fare fronte alle sfide del cambiamento climatico. È chiaro che non ci sarà ripresa senza transizione verde e digitale, e che occorre che entrambe siano giuste, cioè che riescano a portare beneficio all'insieme della società spagnola, italiana ed europea". (segue) (Res)