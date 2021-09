G20 Religioni: Lauder (World Jewish Congress), ripartire educazione giovani per combattere l'intolleranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La religione e le grandi fedi hanno dato all'umanità forza, speranza e scopo per migliaia di anni. Lo ha detto il Presidente del World Jewish Congress, Ronald Lauder, nel suo videomessaggio di saluto al G20 delle Religioni. "La religione ha insegnato la tolleranza. La religione ha insegnato la carità. La religione ha dato un'attenzione alla famiglia. La religione ha aiutato gli esseri umani a trovare uno scopo nella vita. Ma oggi, le persone di tutte le fedi si sono allontanate da Dio e ai suoi insegnamenti. Soprattutto i giovani si sono allontanati dalla religione organizzata", ha aggiunto Lauder, che ha poi sottolineato come questo allontanamento dalle comunità di fede abbia portato anche alla radicalizzazione di alcuni gruppi, portando violenza nel mondo. "L'unico modo per contrastare tutto ciò - ha spiegato il presidente del World Jewish Congress - è insegnare ai nostri giovani la tolleranza verso tutti. Dobbiamo promuovere un dialogo di relazioni interreligiose positive. Dobbiamo aiutare i popoli delle nazioni povere a educare i loro giovani con le parti migliori della loro religione. Dobbiamo reclutare gli insegnanti più riflessivi ed efficaci per questo processo. E dobbiamo usare internet perché è l'unico modo per connettersi con i giovani di oggi. Credo con tutto il cuore che i nostri primi passi dovrebbero concentrarsi sull'educazione religiosa, su scuole nuove e migliori, su insegnanti migliori e sulle leggi fondamentali che gli esseri umani hanno seguito per generazioni, leggi che hanno reso il nostro mondo un posto migliore per tutti. Vi chiedo di unirvi a me in questa causa vitale", ha detto Lauder. (Rin)