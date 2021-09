Colombia: attacco all'esercito, annunciata taglia sui leader di Eln e dissidenti Farc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa dinamica, ha spiegato il generale, più di 300 militari saranno ora dispiegati nel dipartimento di Arauca e nei valichi di frontiera per garantire la sicurezza degli abitanti, mentre operazioni congiunte verranno istituite in collaborazione con l'esercito venezuelano. "Ci sarà un aumento delle operazioni congiunte tra l'esercito nazionale, la marina colombiana e l'aeronautica colombiana nelle aree di confine per rafforzare il controllo degli attraversamenti irregolari, degli accessi fluviali e dello spazio aereo", ha spiegato Navarro, spiegando che sarà inoltre raddoppiata la presenza della Marina militare nazionale per garantire il controllo fluviale nel fiume Arauca. (segue) (Mec)