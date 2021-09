Colombia: attacco all'esercito, annunciata taglia sui leader di Eln e dissidenti Farc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri le Forze armate nazionali bolivariane (Fanb) del Venezuela hanno espresso solidarietà ai colombiani per l'attacco perpetrato contro l'esercito, un messaggio inviato in prima persona anche dal ministro della Difesa Vladimir Padrino López. "Mi rammarico per la perdita dei soldati colombiani che sono anche vittime della politica genocida e infida dell'oligarchia colombiana. Continuiamo a pregare per la pace in Colombia", ha scritto Lopez su Twitter. Da parte sua il presidente colombiano, Iván Duque, ha condannato l'assassinio dei militari e si è detto certo che l'attacco fosse stato pianificato in Venezuela dall'Eln e dai dissidenti delle Farc. "L'omicidio e il ferimento di molti dei nostri eroi ci ferisce. Questo, chiaramente, è un atto dell'Eln e dei dissidenti delle Farc pianificato dal Venezuela", ha scritto il capo dello Stato su Twitter. (Mec)