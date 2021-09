Disabilità: Figliomeni (Fd'I), vicenda di Arturo Mariani dimostra che ancora è lunga la strada da compiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sinceramente dispiaciuti per quanto accaduto all'amico Arturo Mariani, già campione della Nazionale italiana di calcio amputati, in un noto parco giochi nel quale si era recato per trascorrere un pomeriggio in allegria e spensieratezza con i nipotini ed invece si è ritrovato a combattere con le solite barriere che, nonostante il proliferare di norme, intenti, dibattiti e manifestazioni, sono ancora lì e ci dimostrano quanto sia ancora lunga la strada da compiere. Questa vicenda, in tutta la sua durezza, con l'utilizzo di termini come 'restrizioni', l'assenza di concrete corsie preferenziali per i diversamente abili costretti a file estenuanti e l'impossibilità di fare dei giochi per un'interpretazione miope delle norme, ci dimostra come sia sempre più necessario una rivisitazione della legislazione per renderla adattabile alle diverse disabilità, nonché un mutamento culturale per rendere veramente ed effettivamente inclusivi i contesti, i metodi e gli atteggiamenti in una società che dovrebbe essere moderna. Forza Arturo, siamo tutti con te e confidiamo che insieme potremo abbattere le barriere". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, candidato all'assemblea capitolina e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d'Italia. (Com)