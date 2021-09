Russia: Cremlino conferma viaggio di Putin a Minsk a ottobre per vertice Csi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in visita a Minsk a ottobre per il vertice della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). Lo ha confermato all'agenzia di stampa "Sputnik" il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, dopo che il viaggio era già stato annunciato in mattinata dal leader bielorusso Lukashenko. "Si, è in programma", ha risposto Peskov. Putin dovrebbe recarsi nel Paese vicino anche a novembre, per il Consiglio supremo dell'Unione statale di Russia e Bielorussia, per discutere vari dettagli dell'integrazione. (Rum)