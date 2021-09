Milano: Sala, pronti a società di scopo con Regione per gestire case Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune sarebbe disposto a creare una società di scopo lavorando insieme alla Regione Lombardia per la gestione delle case di edilizia residenziale pubblica. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del suo intervento alla festa Nazionale di Sinistra italiana in corso al Gallaratese. "Tante volte - ha spiegato - mi è stato chiesto se siamo disponibili a prendere tutto il patrimonio Aler e a gestirlo congiuntamente al nostro, se i rapporti pregressi con i cittadini venissero 'puliti', se la cessione fosse fatta ad un prezzo simbolico, valorizzando il giusto, si potrebbe pensare a quel punto di mettere insieme una società di scopo che faccia questo. Su questa cosa sono disponibilissimo a lavorare con la Regione" anche perché, ha chiosato, "la doppia gestione Aler-Comune, politicamente non ha tutto questo senso, credo il punto fondamentale sia il fatto che ancora oggi ci sia un po' di differenza tra chi è inquilino Mm e chi è inquilino Aler". (Rem)