Bosnia: ministro Esteri croato, legge elettorale modificato per pressione attori internazionali

- Attori internazionali hanno modificato il contenuto e il carattere della legge elettorale in Bosnia-Erzegovina, con "riforme insidiose". Lo ha affermato il ministro degli Esteri e degli affari europei della Croazia, Gordan Grlic Radman, come riferisce il portale "Klix". Secondo Radman, questo è il motivo per cui i croati non hanno una rappresentanza legittima nella presidenza della Bosnia-Erzegovina e nella Camera dei Popoli, che è loro garantita dall'Accordo di Dayton. Il ministro croato ha sottolineato che la legge elettorale in Bosnia "dovrebbe essere riportata ai suoi inizi, al significato, spirito e messaggio originario che dovrebbe avere, e questa sarebbe una garanzia di uguaglianza". "La presidenza di tre membri della Bosnia-Erzegovina è un riflesso della multietnicità del Paese", ha aggiunto Radman.(Seb)