Scuola: Campidoglio, riaprono strutture infanzia di Roma, da domani 29 mila bambini in 320 asili

- Riaprono domani, lunedì 13 settembre le scuole dell'infanzia capitoline, come da calendario scolastico regionale. Sono 29mila i bambini da 3 a 6 anni iscritti, nelle oltre 320 strutture gestite da Roma Capitale. Lo rende noto il Campidoglio. Anche per l'anno educativo 2021-2022 permane la necessità di continuare ad osservare le misure di prevenzione ormai consolidate, come la stabilità dei gruppi, l'organizzazione dell'entrata e dell'uscita in modalità scaglionata, l'utilizzo di dispositivi di sicurezza per il personale, l'igienizzazione costante degli ambienti e dei giocattoli utilizzati, l'impossibilità di portare giochi da casa. Come lo scorso anno, nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale continuerà ad essere rilevata la temperatura a ogni singola persona in entrata nelle strutture: bambini, personale, genitori, fornitori. Anche quest'anno i genitori sono chiamati a firmare a inizio anno il "patto di corresponsabilità" e giornalmente la dichiarazione di sussistenza delle condizioni per accedere al servizio, garantendo sia la salute del piccolo che la non interazione con persone positive al Covid-19. (segue) (Com)