Scuola: Campidoglio, riaprono strutture infanzia di Roma, da domani 29 mila bambini in 320 asili (2)

- La verifica del Green Pass sarà svolta secondo le normative vigenti. Al fine di supportare i Municipi nell'organizzazione dei controlli, l'Amministrazione Capitolina ha messo a disposizione già dalla scorsa settimana uno smartphone con relativa sim per ogni singolo nido e ogni singola scuola dell'infanzia capitolina. Ogni scuola dell'infanzia attuerà il proprio progetto di accoglienza su decisione dei Municipi sia per i bambini già iscritti, che come di consueto saranno i primi a rientrare, che per i nuovi iscritti. Al via da lunedì 13 settembre anche il servizio di trasporto scolastico per i bambini delle scuole dell'infanzia, delle primarie e secondarie di primo grado, anche statali, e per gli alunni con disabilità delle secondarie di secondo grado. Il servizio di ristorazione con la consumazione del pasto nelle strutture è garantito sin dal primo giorno, secondo l'organizzazione di ciascun istituto. (Com)