Milano: Sala, ieri inaccettabile salto di qualità in protesta no green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri c'è stato un salto di qualità inaccettabile nella protesta contro il green pass perché è stato bloccato il traffico ed alcuni vie e questo è inaccettabile. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al suo arrivo alla festa di Sinistra Italiana al Gallaratese. "Ne ho parlato ieri con il Prefetto e il Questore perché ieri è stato più grave perché è stato bloccato il traffico, sono state bloccate delle strade", ha spiegato, sottolineando che "con i tempi che corriamo in generale c'è un atteggiamento della Questura di evitare incidenti. La risposta che ho avuto è che sono state fatte numerosissime denunce, ma non è pensabile che ogni sabato la città soffra come ieri". "Ieri c'è stato un salto di qualità nella protesta perché sono arrivati a occupare il suolo pubblico e questo non è accettabile". (Rem)