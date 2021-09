Yemen: ministro Esteri Oman, nostro compito è contribuire alla stabilità della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro ruolo nella crisi yemenita è quello di mediare e contribuire alla stabilità della regione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Oman, Sayyid Badr Albusaidi, durante un’intervista all’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, di proprietà saudita e con sede a Dubai. “È nostro dovere aiutare lo Yemen a stabilizzarsi", ha aggiunto, evidenziando che i ribelli sciiti Houthi non hanno respinto i tentativi di mediazione dell’Oman. In merito all’Afghanistan, Albusadi ha dichiarato di sperare che l’attuale governo afgano sia in grado di convivere con tutte le fazioni presenti nel Paese, definendo la situazione una “questione interna”. Infine, sul conflitto israelo-palestinese, il ministro ha affermato che Muscat aderisce alla soluzione dei sue Stati basata sull’Iniziativa di pace araba.(Res)