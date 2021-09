Rimini: Conte, rendere città più sicure, ma no a polemiche politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza dei cittadini è un obiettivo prioritario per il Movimento 5 stelle: lo scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, secondo cui il grave episodio di violenza accaduto a Rimini, che ha coinvolto anche un bambino, ci impone di alzare la soglia di attenzione e di impegno per rendere le nostre città più sicure e per garantire serenità e benessere ai cittadini. "Ma questi obiettivi non si raggiungono sciorinando facili slogan, bensì attraverso l’impegno costante per rafforzare l’azione delle forze dell’ordine e le iniziative di prevenzione e di repressione. Affrontiamo il tema con lucidità per poter essere veramente efficaci nell’azione. In particolare, il cittadino somalo responsabile dell’aggressione ha girato dal 2015 buona parte dei Paesi europei chiedendo protezione internazionale. Solo da ultimo è arrivato in Italia: quindi non c’entrano nulla gli sbarchi in Italia e i relativi controlli", aggiunge Conte. "Non scarichiamo sulla polemica politica una questione seria, che riguarda l’intera riviera romagnola, come dimostra la criminalità delle baby gang che si è manifestata a Riccione. Lavoriamo seriamente tutti insieme per un obiettivo comune", conclude l'ex premier. (Rin)