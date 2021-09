G20: Amendola, da Ue contributo prezioso a dialogo e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea può contribuire al confronto di fronte alle sfide difficili del mondo attuale. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola, intervenendo a Bologna al G20 Interfaith Forum, alla presenza di Alberto Melloni (segretario di Fscire, Fondazione per le scienze religiose) e del cardinale Matteo Zuppi (arcivescovo di Bologna). “Mai come in questo tempo è attuale il monito del nostro presidente della Repubblica (Sergio) Mattarella che ci ricorda, in occasione del G20 Forum Interreligioso, come le religioni debbano sempre essere fonti di dialogo e mai di scontro. Arriviamo dagli anni più duri di una pandemia che ha scosso il mondo, ci aspettano sfide difficili da affrontare, fatte di molte luci e di qualche ombra oscura - di cui quella proiettata dallo scenario afghano è solo un esempio - dove la religione è elemento di potenziale conflitto", ha detto Amendola. "Mai come oggi dunque è opportuno il richiamo al ‘tempo della guarigione’, sociale e spirituale, cui si ispira questo appuntamento internazionale. Dopo essere stati tutti ‘in frontiera’, affannati da incombenze pratiche piccole e grandi da sbrigare per sopravvivere al Covid, è sano ora fermarsi a riflettere e a dialogare su quei principi non materiali che sono alla base delle nostre società, pur nelle loro diversità", ha aggiunto. (segue) (Res)