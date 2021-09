G20: Amendola, da Ue contributo prezioso a dialogo e pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Unione europea, in questo senso, può dare un contributo importante al confronto, forte della sua esperienza. Abbiamo bisogno di politiche improntate sul rispetto reciproco, che tendano alla transizione verso un futuro sostenibile per tutti. 'Noi non ci uccideremo, noi ci soccorreremo, noi ci perdoneremo', ha detto ieri Papa Francesco. Auspico che la comunità internazionale e i suoi leader, a cominciare dall’Europa e dall’Italia, sappiano creare le condizioni necessarie per realizzare questo complesso obiettivo finale. E’ speranza condivisa infatti che alle tre ‘p’ al centro del G20 a presidenza italiana - ‘People, Planet, Prosperity’ - si aggiunga presto anche una quarta, la Pace”, ha concluso Amendola. (Res)