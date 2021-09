Covid: oggi nel Lazio 323 nuovi casi, 146 dei quali a Roma e 5 morti, rapporto positivi/tamponi a 1,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio su 12.863 tamponi molecolari e 6.983 tamponi antigenici per un totale di 19.846 tamponi, si registrano 323 nuovi casi positivi (-39), -94 casi rispetto a domenica 5 settembre. Sono 5 i decessi (+2), 442 i ricoverati (-3), 62 le terapie intensive (+3) e 314 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6 per cento. I casi a Roma città sono a quota 146. Lo rende noto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Prosegue la campagna vaccinale: superato l’80 per cento di immunizzazione della popolazione over 12, prossimo obiettivo 85 per cento”. (segue) (Rer)