Libia: presidente del Consiglio presidenziale Menfi incontra ambasciatrice britannica a Tripoli

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, ha incontrato l’ambasciatrice britannica a Tripoli, Caroline Hurndall, per discutere del sostegno al progetto di riconciliazione nazionale e alla prosecuzione del cessate il fuoco nel Paese. E' quanto emerso dall’incontro tra i due, avvenuto oggi presso la sede del Consiglio presidenziale a Tripoli. Durante il colloquio, le due parti hanno parlato del sostegno al Comitato militare misto 5+5, necessario al raggiungimento della stabilità e allo svolgimento delle elezioni previste per il prossimo 24 dicembre. Da parte sua, l’ambasciatrice britannica ha espresso il continuo sostegno del suo Paese al Consiglio presidenziale e al governo di unità nazionale della Libia. Le due parti hanno espresso il loro interesse a sviluppare un rapporti di cooperazione in una serie di ambiti per servire gli interessi di entrambi i Paesi.(Lit)