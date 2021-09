Difesa: Lettonia, ministero si scusa con abitanti di Riga per esercitazioni militari Namejs 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Lettonia ha presentato le sue scuse ai residenti di Riga per lo spavento causato dall'esercitazione militare Namejs 2021, tenutasi nel centro della città. Le manovre hanno scatenato il panico tra i residenti, come testimoniato da riprese video diventate virali sui social media, in cui si vedono militari che sparano a salve tra i civili. "Durante tali esercitazioni utilizziamo solo cartucce a salve, che fanno rumore ma non rappresentano alcun pericolo per la salute e la vita degli altri. In questo caso sono state utilizzate anche cartucce a salve, e questa situazione è stata un amaro equivoco, per il quale ci scusiamo. Il ministero della Difesa invita il pubblico a mostrare comprensione per le esercitazioni", si legge in una nota ripresa dal portale "Tvnet". (segue) (Sts)