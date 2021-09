Difesa: Lettonia, ministero si scusa con abitanti di Riga per esercitazioni militari Namejs 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le esercitazioni delle forze armate nazionali della Lettonia "sono organizzate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza" e i cittadini "sono sempre informati sulle prossime esercitazioni e sul possibile rumore, come è stato fatto questa volta", ha osservato il ministero. Le esercitazioni Namejs 2021, in corso dal 30 agosto al 3 ottobre in tutta la Lettonia, mirano a valutare e migliorare il quadro di comando e controllo delle forze armate nazionali, nonché a rafforzare l'interoperabilità delle unità. (Sts)