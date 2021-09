Mali: ucciso da uomini armati fondatore del Movimento per la salvezza dell'Azawad (Msa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati non identificati hanno ucciso questa mattina nell'est del Mali Mohamed Ag Seghdi, uno dei fondatori del Movimento per la salvezza dell'Azawad (Msa), formazione armata tuareg originaria della regione di Menaka. Lo riferisce su Twitter il giornalista maliano Housseyne Ag Issa, specializzato nei movimenti armati del Sahel. Vicino al leader dell'Msa Moussa Ag Achagtmane - considerato un attore chiave della riconciliazione maliana -, Ag Seghdi è stato ucciso nell'area compresa fra Menaka e Tin-Abao, ai limiti della riserva naturale di Ansongo-Menaka, e faceva parte dei prigionieri rilasciati insieme al leader di opposizione e più volte candidato alla presidenza del Mali Soumaila Cissé, alla cooperante francese Sophie Petronin e ai due religiosi italiani padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio. Il rilascio degli ostaggi occidentali in Mali aveva sollevato speculazioni e critiche al governo per le condizioni negoziate con i rapitori ed il conseguente scambio dei prigionieri con il rilascio di alcuni membri di gruppi armati locali.(Res)