Slovacchia: Papa, non accontentiamoci del pane e di poco altro

- “Non ci accada questo; aiutiamoci a non cadere nella trappola di accontentarci di pane e di poco altro”. Lo ha detto papa Francesco durante l’incontro ecumenico presso la Nunziatura di Bratislava. Il Santo Padre ha ricordato: “Il cammino delle vostre comunità è ripartito dopo gli anni della persecuzione ateista, quando la libertà religiosa era impedita o messa a dura prova. Poi, finalmente, è arrivata. E ora vi accomuna un tratto di percorso nel quale sperimentate quanto sia bello, ma al tempo stesso difficile, vivere la fede da liberi. C’è infatti la tentazione di ritornare schiavi, non certo di un regime, ma di una schiavitù ancora peggiore, quella interiore”. Francesco ha dunque messo in guardia dal rischio di accontentarsi di ciò che si ha fatto citando lo scrittore e filosofo russo Dostoevskij: “È ciò da cui metteva in guardia Dostoevskij in un racconto celebre, la Leggenda del Grande Inquisitore. Gesù è ritornato sulla Terra e viene imprigionato. L’inquisitore rivolge parole sferzanti: l’accusa che gli muove è proprio quella di aver dato troppa importanza alla libertà degli uomini. Gli dice: "Tu vuoi andare nel mondo e ci vai a mani vuote, con la promessa di una libertà che essi, nella loro semplicità e nel loro disordine innato, non possono neppure concepire, della quale hanno paura e terrore, perché nulla è mai stato più intollerabile della libertà per l’uomo!" E rincara la dose, aggiungendo che gli uomini sono disposti a barattare volentieri la loro libertà con una schiavitù più comoda, quella di assoggettarsi a qualcuno che decida per loro, pur di avere pane e sicurezze”. Secondo Bergoglio il rischio si concretizza quando ci si accontenta e ci si adagia sul “quieto vivere”. (Civ)