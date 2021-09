Milano: dal Comune nuovi incentivi per acquisto di auto e moto a basso impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale mette a disposizione nuovi incentivi per i privati che hanno acquistato nel 2021 o acquisteranno nuovi veicoli a basso impatto ambientale. Si tratta di tre milioni di euro che aiutano a migliorare la qualità del parco auto e moto circolante in città e quindi la qualità dell'aria. La decisione risponde anche alla necessità di mettere a disposizione dei cittadini forme di mobilità alternativa all'utilizzo del trasporto pubblico visto il perdurare delle norme anti Covid che contingentano la capienza su tram, bus e metropolitane. Gli incentivi costituiscono una motivazione importante al ricambio dei veicoli: a Milano nel 2020 sono già stati messi a disposizione 8,5 milioni di euro grazie ai quali i cittadini hanno potuto rottamare 794 veicoli fortemente inquinanti e acquistare 1.791 nuovi veicoli a basso impatto ambientale (689 auto ibride, elettriche, bifuel, 230 scooter elettrici, 842 bici e 30 cargobici elettriche). I contributi saranno erogati attraverso un nuovo bando che sarà pubblicato sul sito del Comune nei prossimi giorni e saranno a disposizione delle famiglie fino al 31 dicembre 2021 o fino a esaurimento dei fondi. Sarà possibile accedervi purché cittadini maggiorenni residenti a Milano. (segue) (Com)