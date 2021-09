Maltempo: Papatheu (FI) su Pantelleria, parola d’ordine è prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo e possiamo prevenire catastrofi come quella avvenuta a Pantelleria”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio, Ambiente e beni ambientali di palazzo Madama, Urania Papatheu, in merito alla tromba d’aria che venerdì sera ha investito l’isola, provocando due vittime e diversi feriti. “Si intervenga, ora, a sostegno del territorio e delle attività economiche - prosegue la parlamentare azzurra -. Bene l’annuncio della regione Sicilia che delibererà lo stato di calamità e chiederà al governo di proclamare lo stato di emergenza, ma occorre fare di più. La parola d’ordine è, dunque, prevenzione”. (Com)