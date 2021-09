Viabilità: Anas, chiusa temporaneamente statale 9 "Via Emilia" a Lodi per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incidente autonomo occorso ad un camion è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Piacenza, la strada statale 9 "Via Emilia" al km 297,500 a Lodi. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente. L'impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha causato la dispersione del carico. L'autista del mezzo è rimasto ferito. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (Com)