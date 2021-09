Paesi Bassi: oggi riunione governo con esperti sanitari su allentamento misure anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del governo dei Paesi Bassi terranno oggi una riunione con i membri della commissione di gestione dell'emergenza Covid-19 (Omt). L'incontro si terrà presso la residenza ufficiale del primo ministro uscente Mark Rutte, per discutere eventuali modifiche all'attuale politica sul coronavirus. L'esito dell'incontro sarà reso noto martedì, riferiscono i media olandesi. Gli esperti dovranno dare indicazioni al governo in merito alla possibilità di riaprire i locali notturni già dal prossimo 25 settembre. All'inizio di questa settimana, l'Omt ha consigliato al ministero della Salute olandese di allentare le misure sul coronavirus per l'istruzione primaria già dal 20 settembre. Non è necessario mandare a casa intere aule se un bambino risulta positivo al coronavirus, hanno affermato gli esperti. Solo i contatti stretti della persona che è risultata positiva dovrebbero andare in quarantena, ha consigliato l'Omt. (Beb)