Fisco: Gasparri, stop cartelle e proroga bonus edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop delle cartelle esattoriali, proroga immediata e ampia del bonus 110% dell'edilizia e degli altri bonus riguardanti il settore. Sono richieste imprescindibili che Forza Italia ha avanzato al governo e sulle quali esigiamo un'immediata e chiara risposta. Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. "I soldi si danno e non si prendono in questa fase, ha detto il presidente del Consiglio Draghi. Bisogna quindi essere coerenti e bloccare immediatamente cartelle esattoriali che famiglie e imprese non sono in grado di pagare vista la perdurante emergenza covid. Così come si devono confermare gli interventi nell’edilizia che stanno favorendo l'apertura dei cantieri e rilanciando questo settore. Risposte immediate. Forza Italia ha indicato la strada, altre forze politiche ci stanno seguendo, il governo risponda subito e con chiarezza. Per noi queste cose sono obbligatorie e gli impegni vanno presi subito e pubblicamente”", aggiunge. (Rin)