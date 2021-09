Roma: Raggi all'evento "Bici in rosa" per prevenzione e cura tumore al seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, questa mattina è passata all'evento "Bici in rosa", la manifestazione sportiva che mira a richiamare l’attenzione sull'importanza della prevenzione e della cura del tumore al seno. "Una biciclettata per Roma per mandare un messaggio chiaro: è fondamentale fare controlli periodici e seguire corretti stili di vita - scrive su Facebook Raggi -. L'iniziativa rientra all'interno di 'Via libera': dalle 10 alle 19 una rete di strade di circa 15 km diventa un unico percorso ciclopedonale per vivere la città all'insegna della mobilità attiva e sostenibile. Buona pedalata a tutti", conclude Raggi.(Rer)