Fondi Ue: Castaldo (M5s), Assisi esempio virtuoso, al lavoro per favorire accesso

- Assisi è stata l'unica città umbra che ha vinto il bando del Patto dei sindaci, mostrando di aver saputo cogliere un'occasione importante con un progetto di grandissima rilevanza che sta andando a stabilire nuovi standard e che rappresenta un modello che può essere ulteriormente esportato all'interno dei nostri territori". Lo ha detto il Vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del M5s Fabio Massimo Castaldo, partecipando all'evento sul Pnrr e i fondi europei, organizzato ad Assisi dal Movimento 5 stelle e al quale ha partecipato anche la sindaca Stefania Proietti. "Il nostro Paese è tra gli ultimi posti, in Europa, per l'utilizzo dei fondi: dopo di noi solo Grecia, Slovacchia e Spagna. Spesso i sindaci, sebbene molto motivati, manifestano una difficoltà nel riuscire ad accedere ai fondi. Per questo, ci impegniamo per rafforzare e radicare ulteriormente il percorso informativo e formativo già consolidato negli anni che è rivolto ai nostri amministratori locali su programmi e fondi europei, nazionali e regionali; in questo modo, forniremo gli strumenti tecnici per facilitare la partecipazione ai bandi e aumentare così la capacità di successo da parte delle amministrazioni locali. Il nostro obiettivo è quello di innescare, così, un meccanismo virtuoso che apra i comuni alle grandi possibilità offerte dall'Europa", ha concluso. (Rin)