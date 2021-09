Libia: presidente Consiglio di stato, respingeremo legge elettorale emanata a Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha dichiarato che la legge per le elezioni presidenziali emanata dal presidente del parlamento Aguila Saleh “sarà respinta in quanto non consensuale”. Lo ha dichiarato Al Mishri in occasione di una seduta del Consiglio di Stato dedicata alla discussione della proposta di legge per le prossime elezioni del 24 dicembre. “La Camera dei rappresentanti ha il diritto di emanare la legge elettorale”, ha proseguito Al Mishri, ma deve consultarsi con l’Alto Consiglio di Stato, organo consultivo libico con sede a Tripoli, che svolge le funzioni di “Senato” del Paese nordafricano, prima di emanarla. “Il presidente del parlamento ha emesso la legge elettorale senza il voto dei membri del parlamento o il consenso con il Consiglio di Stato”, ha affermato Al Mishri. L’Accordo politico di Skhirat del 2015, incluso nella dichiarazione costituzionale, stabilisce che la legge elettorale debba essere approvata anche dai rappresentanti del popolo.(Lit)