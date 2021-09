Libia: Covid, registrati 1.443 nuovi casi con tasso di positività al 21,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Libia sono stati registrati 1.443 nuovi casi di Covid-19, su 6.759 campioni rilevati. Lo rende noto il bollettino giornaliero del Centro nazionale per il controllo delle malattie, secondo il quale il tasso di positività è del 21,3 per cento. Secondo i dati riportati, la capitale Tripoli registra il più alto numero di contagi con 580 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, 17 sono i decessi, di cui dieci nella regione occidentale, sei nella regione orientale e uno in quella meridionale. Secondo il Centro, i guariti sono stati 1.903. Finora, 1.229.294 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino in Libia, mentre 129.493 hanno ricevuto anche la seconda.(Lit)