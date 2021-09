Difesa: caccia spagnoli hanno intercettato 26 aerei russi nel Baltico negli ultimi 4 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia da combattimento spagnoli hanno dovuto intercettare aerei russi non identificati in 26 occasioni durante gli ultimi quattro mesi nell'ambito della missione di sorveglianza dello spazio aereo della Nato nel Mar Baltico. Come riferisce il quotidiano "20 Minutos", la Spagna partecipa a questa operazione dal 2006 a sostegno di Estonia, Lettonia e Lituania, che non hanno una forza aerea da combattimento che permetta loro di monitorare il loro territorio e, soprattutto, i cieli confinanti con la Russia. In particolare, una di queste intercettazioni dalla base di Siauliai in Lituania ha destato particolare attenzione in quanto l'allarme era stato lanciato l'8 luglio scorso mentre si teneva la conferenza stampa (interrotta per circa mezz'ora) tra il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e l'omologo lituano, Gitanas Nauseda presso la stessa base aerea. (Spm)