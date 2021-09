Libano: Unione europea, nuovo governo Miqati deve avviare riforme con urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha invitato il nuovo governo del Libano di Najib Miqati ad avviare con urgenza le riforme necessarie, tra cui il raggiungimento di un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi), per consentire al Paese di uscire dalla crisi. Lo rende noto una nota dell’Unione europea, nella quale viene sottolineato il peggioramento della “crisi politica, economia e sociale” nel Paese. “L’Unione europea esorta i vertici del Paese ad applicare con urgenza le misure e le riforme necessarie per far fronte alla crisi”, si legge nel comunicato, secondo il quale le parti dovrebbero garantire lo svolgimento di elezioni legislative, comunali e presidenziali nel 2022 in modo “equo e trasparente”.(Lib)