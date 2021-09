Cile: anniversario golpe Pinochet, bilancio degli arresti sale a 11 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 11 il bilancio delle persone che ieri sono state arrestate in Cile in occasione nelle manifestazioni organizzate per l'anniversario del golpe guidato da Augusto Pinochet l'11 settembre del 1973, rovesciando il presidente Salvador Allende. Lo ha confermato alla stampa cilena il ministro dell'Interno, Juan Francisco Galli. "I Carabineros hanno imparato la lezione. Il contenimento di oggi ha permesso di non prolungare quella violenza", ha detto il ministro facendo riferimento ai miliziani che sotto il governo Pinochet ebbero incarichi di spionaggio e sicurezza. Galli ha assicurato che la giornata di sabato è trascorsa "per la maggior parte senza disagi", anche se è stata riscontrata la presenza di elementi di un "piccolo gruppo che ha tentato di danneggiare e depredare”. Le manifestazioni nella capitale Santiago si sono concentrate a piazza Italia e nei suoi dintorni. La zona è stata messa in sicurezza dalle forze dell'ordine, anche in vista della cerimonia di commemorazione e del corteo partito da Plaza Los Heroes per arrivare al Memoriale dei detenuti desasparecidos nel quartiere di Recoleta. Scontri sono inoltre stati registrati davanti a La Moneda, sede della presidenza cilena, con lancio di petardi contro gli agenti, che hanno a loro volta risposto con gas lacrimogeni e getti di pistola ad acqua contro la folla. (Abu)