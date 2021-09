G20: Sassoli, affrontare con concordia e collaborazione le emergenze del nostro tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro e la comprensione reciproca sono elementi essenziali che contribuiscono a migliorare la qualità delle nostre società. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo oggi al Forum interreligioso del G20 a Bologna. In questo periodo storico, secondo Sassoli, “siamo di fronte ad una complessità che dobbiamo imparare a leggere”, un tempo caratterizzato “da pericoli inediti, ma anche da opportunità”, nel contesto di nuovi processi globali “che richiedono un forte contributo da parte di tutti”. “Oggi tutto è connesso”, ha proseguito Sassoli, motivo per cui “la risposta non è chiudersi su se stessi ma agire insieme”, “prendersi cura” l’uno dell’altro e “affrontare con spirito di concordia e fraterna collaborazione le emergenze del nostro tempo che vanno dai cambiamenti climatici, alle migrazioni, dalle sfide tecnologiche alle disuguaglianze economiche e finanziarie”, dello scarto "fra ricchi e privilegiati ed enormi masse di povertà". (segue) (Res)