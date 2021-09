Rimini: Romeo, Lamorgese pensi a sicurezza invece di polemizzare con Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' sconcertante che nelle stesse ore in cui un presunto richiedente asilo accoltellava a Rimini 5 persone, tra cui un bambino, il ministro dell'Interno preferiva polemizzare con la Lega. Lo dichiara il presidente dei senatori Lega, Massimiliano Romeo. "Anche stavolta emerge nei fatti l'inadeguatezza di un Ministro che non si interessa come dovrebbe alla sicurezza nel Paese ma sceglie di dare priorità alle polemiche, attaccando Salvini. Un plauso agli agenti che hanno arrestato questo criminale, confermando quell'efficienza e professionalità delle nostre Forze dell'Ordine che invece più volte ha dimostrato di non garantire il Ministro Lamorgese nel corso di questi mesi", aggiunge. (Rin)