Iran-Iraq: incontro Raisi-Al Kadhimi, annunciata cancellazione visti tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran Ebrahim Raisi ha annunciato la cancellazione dei visti di ingresso tra Iraq e Iran, durante la conferenza stampa congiunta tenuta a Teheran in seguito all’incontro con il primo ministro iracheno Mustafa Al Kadhimi. Lo rende noto l'agenzia di stampa irachena "Ina". “Abbiamo deciso di favorire l’aumento dei visitatori tra i due Paesi”, ha proseguito Raisi. Da parte sua, Al Kadhimi ha dichiarato che sono state discusse una serie di questioni di interesse comune. "Ringrazio il presidente iraniano Ibrahim Raisi per la calorosa accoglienza e ospitalità”, ha proseguito il premier iracheno, sottolineando che questa visita è la seconda in Iran nell’ultimo anno. “Abbiamo discusso alcuni dossier di interesse comune per favorire una maggiore cooperazione tra le parti”, ha affermato Al Kadhimi, aggiungendo che ci sono motivazioni storiche, politiche e culturali alla base della forte relazione tra i due Paesi. Al Kachimi ha esteso i suoi ringraziamenti a "tutti coloro che sono stati con l'Iraq nella sua guerra contro lo Stato islamico (Is)", osservando che "l'Iran è stato sempre al fianco dell’Iraq in questa lotta”. Il primo ministro iracheno ha concluso sostenendo che l’Iraq sostiene Teheran “per contribuire alla stabilità della regione”.(Res)