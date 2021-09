Difesa: Lukashenko, Bielorussia acquisterà mezzi e armi dalla Russia per un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia ha definito con la Russia acquisti di mezzi e sistemi d'arma per un valore complessivo superiore a un miliardo di dollari. Lo ha affermato il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, che oggi ha assistito alle esercitazioni militari congiunte Zapad 2021 fra le forze armate di Russia e Bielorussia. I mezzi e le armi russe, fra cui aerei da combattimento e elicotteri, saranno consegnati entro il 2025, ha aggiunto. In ambito di sicurezza, Lukashenko ha inoltre spiegato che la Bielorussia stia negoziando con la Russia per la fornitura di sistemi di difesa missilistica S-400.(Rum)