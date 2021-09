Scuola: Coldiretti, in campagna 1 su 3 senza Dad, bene presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno delle lezioni in presenza è ancora più importante per le aree rurali dove quasi 1 famiglia su 3 (32 per cento) non dispone di una connessione a banda larga con difficoltà quindi di accesso alle lezioni on line. E’ quanto emerge da una elaborazione di Coldiretti sugli ultimi dati Istat dell’indagine cittadini e Ict, in occasione dell’inizio dell'anno scolastico che riporta 7,4 milioni di studenti tra i banchi delle scuole statali con l’addio alla Dad. Solo il 76,1 per cento delle famiglie italiane dispone di un accesso internet e appena il 74,7 per cento ha una connessione a banda larga ma la situazione peggiora notevolmente nelle campagne con appena il 68 per cento dei cittadini che dispone di connessione a banda larga nei comuni con meno di duemila abitanti, secondo le elaborazioni Coldiretti sulla base dell’ultima indagine Cittadini e Ict dell’Istat. L’emergenza – sottolinea la Coldiretti - ha reso ancora più evidenti gli insostenibili ritardi sulle infrastrutture telematiche ed è quindi strategico superare il digital divide che spezza il Paese fra zone servite dalla banda larga e altre invece no, fra città e campagne, per far esplodere le enormi risorse che il territorio può offrire. La disponibilità di accessi Internet ad alta capacità è importante – conclude la Coldiretti - per ridurre l’isolamento delle aree rurali ma occorre anche superare i ritardi infrastrutturali nelle zone di campagna dove ogni giorno i ragazzi si spostano su autobus e treni locali per raggiungere i centri più grandi dove trovano scuole e servizi spesso assenti nei piccoli comuni. (Rin)