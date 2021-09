Giappone-Cina: Marina militare di Tokyo, avvistato sottomarino cinese in acque di nostra competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare del Giappone ha avvistato un sottomarino cinese navigante in acque territoriali giapponesi, vicino all'isola di Amami Oshima. Lo ha dichiarato oggi in una nota il ministero della Difesa di Tokyo, precisando che il sottomarino avvistato venerdì sembra provenire dalla Cina ed è stato localizzato appena fuori dalle acque territoriali di sua competenza. Il ministero precisa inoltre che nelle vicinanze, anche qui in acque che rientrano nella prefettura di Kagoshima, è stato avvistato anche un cacciatorpediniere cinese. Nella nota, Tokyo specifica che il ministro della Difesa Nobuo Kishi ha incaricato il suo staff di "raccogliere informazioni e mantenere una vigile sorveglianza con un senso di urgenza", afferma la nota. Negli ultimi anni Tokyo si è lamentata di numerose intrusioni da parte di navi cinesi nelle sue acque territoriali e nei pressi di isole contese. (segue) (Git)