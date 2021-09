Giappone-Cina: Marina militare di Tokyo, avvistato sottomarino cinese in acque di nostra competenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia giapponese cade nelle ore in cui il ministro degli Affari esteri cinese Wang Yi in visita ad Hanoi, ha sostenuto che Cina e Vietnam dovrebbero conservare la stabilità faticosamente conquistata nel Mar Cinese Meridionale ed astenersi da azioni unilaterali che potrebbero complicare la situazione e amplificare le controversie. Nella prima delle quattro tappe del tour che sta svolgendo nella regione del Pacifico, Wang ha sostenuto che i due paesi dovrebbero amare la pace ed essere vigili per resistere all'intervento di forze extraterritoriali. Durante la sua permanenza in Vietnam Wang ha partecipato ad un incontro Cina-Vietnam per la cooperazione bilaterale. A marzo, la portavoce del ministero degli Esteri del Vietnam, Le Thi Thu Hang, si era lamentata del fatto che le navi cinesi naviganti vicino al Whitsun Reef, che Hanoi chiama Da Ba Dau, avessero violato la sua sovranità. Pechino rivendica una sovranità storica sulla maggior parte del Mar Cinese Meridionale, che è contestata dai paesi limitrofi e dagli Stati Uniti sulla base di convenzioni internazionali di cui la stessa Cina è firmataria. (Git)