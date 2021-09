Ue: Consiglio, via libera ad assistenza finanziaria preadesione per 14,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Unione europea hanno dato il via libera definitivo a quasi 14,2 miliardi di euro di assistenza finanziaria preadesione per il periodo 2021-2027 a favore di Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue, che ha spiegato che questo sostegno aiuterà i beneficiari a realizzare le riforme in vista della futura adesione all'Unione. I beneficiari saranno sostenuti nell'attuazione delle necessarie riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche al fine di conformarsi ai valori dell'Unione e di allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle pratiche dell'Unione. L'assistenza nell'ambito dell'Ipa III si baserà sia su un approccio fondato sia sui risultati che sul principio della giusta quota. Ciò significa che l'assistenza sarà differenziata per portata e intensità a seconda delle prestazioni dei beneficiari. Particolare attenzione sarà dedicata agli sforzi compiuti nei settori delle riforme fondamentali (stato di diritto e diritti fondamentali, istituzioni democratiche e riforma della pubblica amministrazione, nonché sviluppo economico e competitività). (segue) (Beb)