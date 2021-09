Kosovo: presidente Tribunale speciale risponde a domande opinione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Ekaterina Trendafilova e il cancelliere Fidelma Donlon si sono rivolti oggi alla società civile e ai giornalisti del Kosovo, rispondendo alle domande, ascoltando le preoccupazioni della gente e illustrando il mandato e le attività dell'istituzione giudiziaria che rappresentano. “Come dipendenti pubblici, il cui lavoro influenzerà e interesserà le persone in Kosovo e altrove, noi siamo impegnati a comunicare il mandato del tribunale e ad operare nel modo più trasparente possibile al pubblico", ha detto Trendafilova secondo quanto riferito in un comunicato della stessa istituzione con sede all'Aia. In risposta alle domande sull'indipendenza e l'impegno del tribunale, il presidente Trendafilova ha evidenziato la solenne dichiarazione che lei e tutti i giudici si sono impegnati ad esercitare funzioni in modo indipendente e imparziale. “L'indipendenza dei giudici è un principio fondamentale della professione giudiziaria", ha aggiunto. In considerazione dell'attuale situazione legata alla pandemia di Covid-19 e della necessità di rispettare tutte le misure di salute pubblica, si è tenuto un evento interattivo con la partecipazione di cittadini, società civile e giornalisti sia di persona che online. Donlon ha spiegato come è stato istituito il Tribunale speciale per garantire la sana gestione finanziaria delle risorse ad essa affidate, mantenendo la completa indipendenza nello svolgimento del procedimento giudiziario. (Alt)