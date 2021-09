Roma 2021: Calabrese (M5s), oltre il doppio dei fondi a municipi, aumento bilancio periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il doppio dei fondi erogati ai Municipi. Aumento del bilancio delle periferie fino al 1.200 per cento. Lo scrive su Facebook il vicesindaco uscente di Roma Pietro Calabrese (M5s), e candidato nella prossima tornata elettorale. "Nel post precedente ho ricordato come abbiamo avviato la ricostruzione del bilancio della Capitale, passando in pochi anni da 1600 a 1900 euro per ognuno dei quasi tre milioni di residenti romani. 300 euro rimessi nelle tasche di ogni romana e romano - aggiunge Calabrese -. Ho spiegato che è stato possibile perché abbiamo lavorato nella legalità, che rispetto al passato significa anche totale trasparenza, gare di appalto regolari, massima qualità in lavori e servizi resi ai cittadini, semplicemente perché con le gare a evidenza pubblica si attiva una concorrenza dove possono partecipare tutte le imprese, comprese quelle in precedenza escluse dagli affidamenti diretti agli amici degli amici. Sono soldi in più spesi soprattutto per le periferie. A dimostrarlo, ad esempio, vi sono i singoli bilanci dei municipi come quello riportato nella grafica. Non ho preso un municipio a caso, ma il X, quello commissariato per mafia dal 2015 al 2017, quello dei criminali con l'Oscar, per loro stessa ammissione, degli affidamenti diretti, nelle loro tasche. Attenzione - sottolinea il vicesindaco -, sono gli stessi criminali che operavano anche negli altri municipi, ma questo municipio è diventato il simbolo del riscatto di Roma proprio perché l'unico commissariato per mafia. Ebbene, solo per quanto riguarda gli investimenti in opere e manutenzioni, si è passati da una media di 10 euro degli anni di mafia capitale, a 120 euro, per abitante. Un aumento del 1200 per cento è un dato incontrovertibile". (segue) (Rer)