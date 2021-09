Roma 2021: Calabrese (M5s), oltre il doppio dei fondi a municipi, aumento bilancio periferie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In altri municipi l'aumento non è stato così rilevante, ma mai al di sotto del 100 per cento, cioè minimo il doppio di quanto veniva erogato dall'amministrazione centrale negli anni precedenti al nostro insediamento - continua il vicesindaco Calabrese -. Però qualcuno continua a sostenere la frottola che Virginia Raggi non è il sindaco delle periferie. Ma è ovvio che a dirlo sono tutti quelli dei soli 10 euro, all'anno, per abitante, quelli che per vari motivi desiderano il loro ritorno, e tutti coloro a cui queste informazioni non sono mai arrivate (figuriamoci se da parte dei vari media gli arriveranno ora), e magari qualcuno gli ha anche fatto credere che in soli 5 anni si poteva rimettere a nuovo tutta la città. Anche perché, se in una città i lavori su strade, marciapiedi, parchi, scuole, mercati, non li fai per decenni, poi è impossibile recuperare in pochi anni, o addirittura mesi, guarda caso i mesi con cui sempre quelli dei 10 euro stanno promettendo di risolvere ogni problema rimasto irrisolto, creato da loro", conclude. (Rer)