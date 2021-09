G20 Religioni: a Bologna cerimonia inaugurale Interfaith Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' la giornata di inaugurazione del G20 delle Religioni. Nelle sale di Palazzo Re Enzo, inizia l'Interfaith Forum 2021, una delle più importanti iniziative collaterali al G20. L’obiettivo del G20 delle Religioni è quello di costruire uno spazio di incontro e di dialogo, non solo fra capi religiosi, ma anche fra autorità politiche dei paesi e delle organizzazioni internazionali, autorità spirituali e figure intellettuali su temi e programmi di carattere e rilevanza globale. In occasione della giornata inaugurale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio ai partecipanti in cui ha ricordato che “la consapevolezza di come il fattore religioso sia elemento importante nella costruzione di una società internazionale più giusta, rispettosa della dignità di ogni donna e di ogni uomo, si va sempre più radicando.Cresce, di conseguenza, anche il riconoscimento del costruttivo apporto che le diverse confessioni possono offrire alla causa della pace e alla cooperazione al raggiungimento di obiettivi che interpellano l’umanità intera, in un mosaico fecondo che attinge ai valori universali che testimoniano”. (segue) (Rin)