Argentina: oggi si vota per le elezioni primarie, all'orizzonte le legislative di medio termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni di oggi, il presidente Alberto Fernandez, ha invitato l'elettorato a sostenere con il voto l'operato della coalizione di governo nel contesto della crisi economica e sanitaria che attraversa il Paese. "A chi ci ha votato nel 2019, a chi ha votato il Frente de Todos (Fdt) e oggi dubita, e a chi non ci ha votato, chiedo di unirsi per porre fine a tanta disuguaglianza e al dolore che questa pandemia ci ha causato", ha dichiarato Fernandez giovedì nel comizio di chiusura della campagna elettorale in vista delle primarie legislative che si terranno domenica. "La storia ci ha sottoposto al peggior esame, lo supereremo con il sostegno della nostra gente", ha quindi aggiunto il presidente, che ha sottolineato quindi le differenze che separano l'Fdt in particolare dall'opposizione di "Juntos por el cambio", la coalizione dell'ex presidente Mauricio Macri. "Non è lo stesso un governo che crede nella salute, nell'educazione pubblica e nella ricerca che un governo che crede solo nel mercato", ha detto. (Abu)