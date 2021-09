Covid: assessore Lazio, con Coni a Trevignano per vaccinazione e corretti stili di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato questa mattina a Trevignano Romano insieme al presidente Coni Lazio, Riccardo Viola e al direttore della Asl Roma 4, Cristina Matranga ha preso parte all'evento organizzato dalla Regione Lazio e dal Coni Lazio per la campagna "Vaccinati e scendiamo in campo" per promuovere la vaccinazione e corretti stili di vita. "La cura del corpo, il mangiar bene e una corretta attività fisica sono tutti aspetti fondamentali nella prevenzione - dichiara l'assessore D'Amato -. Iniziative come quella di questa mattina e ringrazio il Coni Lazio per la collaborazione, sono fondamentali per avvicinare le persone il più possibile ai corretti stili di vita". Il programma dei prossimi eventi prevede il 18 settembre a Lavinio (Asl Roma 6), il 25 settembre a Civitavecchia (Asl Roma 4), un corner presso il Municipio VIII a Garbatella fino a fine settembre (Asl Roma 2) e il 17 ottobre a Morlupo (Asl Roma 4). (Com)