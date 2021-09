Iran: Aiea raggiunge accordo con Teheran su monitoraggio programma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha raggiunto un accordo con l'Iran sulle apparecchiature di monitoraggio del programma nucleare. Lo ha dichiarato oggi a Teheran il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, a seguito dell’incontro con i vertici dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi). "Gli ispettori dell’Aiea hanno l'autorizzazione a intervenire per il mantenimento delle apparecchiature senza però avere accesso ai dati delle telecamere", ha affermato l'organismo delle Nazioni Unite in una dichiarazione congiunta con l’Aeoi. "Nel quadro della cooperazione esistente, le due parti hanno deciso di proseguire i rapporti", si legge nella dichiarazione congiunta emessa al termine dell’incontro. Con questo intento, Mohammad Eslami, vicepresidente dell'Iran e capo dell’Aeoi, incontrerà Grossi “a margine della prossima Conferenza internazionale sulla sicurezza nucleare”, prevista per il 20 settembre a Vienna. Da parte sua, Grossi ha dichiarato che “si recherà prossimamente in Iran per rafforzare la cooperazione con Teheran e discutere di questioni di reciproco interesse”.(Res)