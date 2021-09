Roma 2021: Meloni, amministrazione M5s totalmente assente, cittadini chiedono risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione M5s a Roma è totalmente assente e immobile. Lo ha detto la leader di Fd'I Giorgia Meloni, a margine di un evento elettorale a Ostia, dove ha incontrato cittadini e commercianti. "Purtroppo l'immobilismo dell'amministrazione M5s, sia a livello comunale che municipale, ha compattato tutte le associazioni dei cittadini, commercianti e ristoratori, che non riescono neanche a confrontarsi con l'amministrazione e che vedono accadere cose che di fatto producono disagi, come una ciclabile che ha tolto 700 posti auto - ha aggiunto Meloni -. L'amministrazione M5s non riesce a dare risposte sull'isolamento del mare di Roma, perché, ad esempio, il tema della Roma-Lido, che abbiamo denunciato anche con Michetti, la dice lunga sul continuo rimpallo tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, su una materia che poi pagano i cittadini: 3 fermate della Roma-Lido vengono chiuse mentre riaprono le scuole, perché non è stata fatta la manutenzione. Quindi - ha sottolineato la leader di F'I - è una amministrazione totalmente assente e i cittadini chiedono un'amministrazione che sappia dare risposte e sappia dialogare. Noi vorremo garantire un confronto continuo con chi vive quotidianamente i problemi", ha concluso (Rer)